Parque inspirado no Sonic estreia em shopping da Capital

Inspirado no universo de Sonic, o ouriço azul criado pela Sega em 1991, o Sonic Mountain Park chega à Capital e será inaugurado nesta sexta-feira (16) na praça de eventos do Shopping Campo Grande.

O parque é voltado para crianças de 4 a 12 anos e conta com um circuito recheado de atividades radicais, como boia cross, parede de escalada, escorregador gigante, piscina de bolinhas e uma área de games.

Crianças menores de 4 anos também podem participar das atividades, desde que acompanhadas por um responsável. No brinquedo boia cross, pais e filhos podem se aventurar juntos.

Os ingressos custam R$ 50 para 30 minutos de brincadeira, com acréscimo de R$ 1 por minuto adicional. A atração é inédita em Mato Grosso do Sul e é assinada pela DW4 Cenografia, empresa licenciada para eventos do Sonic no Brasil.

