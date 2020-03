Parques Jacques da Luz e Ayrton Senna recebem nova etapa de obras

Sarah Chaves, com informações da assessoria

As piscinas dos parques Jacques da Luz e Ayrton Senna passam por mais uma fase de obras, desta vez está sendo feita a impermeabilização dos complexos aquáticos, que deve demorar 30 dias para ser concluída.

Após a impermeabilização, será feita a manutenção das bombas, troca dos filtros, troca dos azulejos e revestimento das piscinas.

Serão investidos no Parque Jacques da Luz, cerca de R$ 755.523 e no O Parque Ayrton Senna, R$ 899.947, recursos da Prefeitura de Campo Grande e Finisa 2.

Após conclusão das piscinas, inicia-se a segunda etapa das obras, onde serão executados serviços de acessibilidade, recomposição de telhas e forro das salas, adequação de camarim para utilização de oficinas, reparo dos banheiros, substituição de piso cerâmico, reforma das portas de ferro, nova pintura, ampliação do bloco administrativo e instalação de telhas anti-pássaros no complexo esportivo.

“As empresas licitadas estão trabalhando para entregar primeiro os complexos aquáticos, uma solicitação da gestão municipal, que entende a importância dessa entrega para a comunidade. As obras estão de acordo com o cronograma”, destacou o engenheiro civil da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) que acompanha as obras, Ido Gimenes.

A pintura do complexo e das quadras, manutenção da parte elétrica e hidráulica, e reparos de trincas também estão inclusos na obra que deve ser concluída em agosto.

