"Participação reforça compromisso com a gestão pública", afirma presidente do IDAMS

O Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) participou da sessão solene em comemoração aos 45 anos de emancipação de Bodoquena, onde também foi homenageado o conselheiro Jerson Domingos, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), com o título de Cidadão Bodoquenense.

Durante o evento, o presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda, destacou a importância de valorizar boas práticas administrativas e líderes comprometidos com a transparência e a fiscalização das contas públicas. Lacerda ressaltou que a homenagem a Jerson Domingos reflete sua contribuição essencial para o aprimoramento da gestão pública no Estado.

"A participação do IDAMS nesta cerimônia reafirma nosso compromisso com a melhoria da administração pública e a parceria com o TCE/MS. A homenagem é um reconhecimento merecido ao trabalho do conselheiro na promoção de uma gestão pública mais eficiente e transparente", afirmou Lacerda.

A cerimônia reforçou o compromisso de Bodoquena com a ética e a boa gestão, elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também