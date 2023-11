Participantes do reality "Round 6: O desafio" ameaçam processar a Netflix

Caroliny Martins, com CNN Notícias

Três participantes do reality show “Round 6: O desafio” ameaçam processar a Netflix por, supostamente, terem sofrido hipotermia e lesões nos nervos durante as gravações. eles receberam atendimento médico durante as filmagens, porém a Netflix negou que tenha ocorrido lesões graves.

O escritório de advocacia britânico Express Solicitors está representando duas dessas pessoas, que não foram identificadas. A informação foi publicada inicialmente pelo site Deadline.

As alegações dos competidores são sobre a primeira prova, “luz vermelha, luz verde”, na qual eles precisavam fugir da atenção de uma ameaçadora boneca robótica, ficando imóveis por bastante tempo.

A prova foi filmada no Cardington Studios, uma antiga base da Força Aérea Real em Bedford, durante uma onda de frio no Reino Unido. A Express Solicitors alega que seus clientes arriscaram a saúde ao terem que ficar imóveis por longos períodos de tempo e com frio.

“Os competidores pensaram que estavam participando de algo divertido, e os feridos não esperavam sofrer tanto. Agora, eles ficaram com lesões, depois de passarem um tempo presos em posições dolorosas e estressantes em temperaturas frias”, disse Daniel Slade, CEO do escritório.

Ao todo, foram selecionados, 456 pessoas para participar de provas muito semelhantes àquelas a série de ficção original mostrava, com a diferença principal de que ninguém correria risco de morte. Um porta-voz do reality disse que “nenhuma ação judicial foi movida por nenhum dos competidores. Levamos muito a sério o bem-estar de nossos competidores”.

Sobre Round 6: O Desafio estreou na quarta-feira, 22 de novembro, e já lidera o ranking de séries mais assistidas na Netflix. Nela, 456 participantes disputam um prêmio de 4,56 milhões de dólares, o maior prêmio oferecido por um reality na história, por meio de provas inspiradas na série de ficção homônima.

