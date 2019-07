Paschoal Leandro, do TJ , assumirá governo interinamente

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Leandro, assume o comando do Poder Executivo Estadual nos próximos dias 8 e 9 de julho, na ausência do governador Reinaldo Azambuja.

Reinaldo seguirá para Assunção, no Paraguai, onde se reunirá com autoridades para discutir e analisar propostas para a integração das relações entre Mato Grosso do Sul e o país vizinho. É a primeira vez que o desembargador assume o governo estadual.

Pela ordem, na ausência do governador, quem assume sucessivamente é o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e, então, o presidente do Tribunal de Justiça. O vice-governador Murilo Zauith e o presidente da ALMS, Paulo Corrêa, também estarão no Paraguai, junto com o governador.

Deixe seu Comentário

Leia Também