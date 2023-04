Páscoa: Cuidado com chocolate deve ser redobrado para os pets

A época da Páscoa costuma ser uma das mais especiais para passar em família, proporcionando a alegria, principalmente das crianças ao abrir seus ovos de chocolate, mas nesse período os cuidados devem ser redobrados com os pets.



Conforme a veterinária, Juliana Macedo Moreira, especialista em cirurgia de pequenos animais, chocolate é tóxico para os animais por conta de duas substâncias. “A teobromina e a cafeína, o consumo desses alimentos é suficiente para trazer grandes problemas aos animais. Algumas empresas preparam ovos de páscoa para os pets com ingredientes que eles podem consumir, porém, não contém chocolate, algumas fazem de carnes, frangos e legumes”, falou.

A maioria dos adultos já sabem, no entanto quem tem criança em casa deve ficar de olho para que o pet não consuma o chocolate, alguns dos riscos são crises de vômitos e diarreias agudas, arritmias cardíacas, taquicardia, espasmos musculares, distensão e dores abdominais, convulsões e “até levar a óbito’, alerta a veterinária.

Para aqueles que já deram chocolate para seu cão ou gato e continua oferecendo sob o pretexto que “nada acontece”, os efeitos a longo prazo podem variar. “Conforme a quantidade ingerida, o tipo do chocolate, o peso do pet e o estado de saúde, alguns possuem muito açúcar, grandes quantidades de gordura, o que é prejudicial à saúde dos animais e a longo e curto prazo podem provocar hiperglicemia, colesterol, alterações no pâncreas e até predisposição a diabetes”.

E caso o pet consuma chocolate, o que deve ser feito? Juliana aconselha a esperar os primeiros sintomas que podem surigir de 4 a 6 horas após a ingestão, e caso haja alteração no comportamento do cachorro, procurar um veterinário de sua confiança.

