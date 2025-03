Foi sancionada e publicada em Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (25), a Lei que institui o Programa Recomeços, que tem o objetivo de apoiar mulheres vítimas de violência doméstica que estejam em situação de acolhimento na Casa Abrigo para Mulheres com apoio financeiro no valor de um salário mínimo.



Também é previsto a possibilidade de concessão do benefício às crianças e aos adolescentes menores de dezoito anos, dependentes de mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica e familiar.

O valor do benefício será creditado mensalmente à beneficiária do Programa mediante transferência bancária instantânea (PIX), pelo período de até 6 meses, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, por uma vez, pelo mesmo período, desde que recomendado pela equipe técnica mediante parecer social.

Após parecer social da equipe competente, poderá ser concedido o valor adicional de até 4 salários mínimos que deverão ser utilizados, exclusivamente, para a aquisição de mobiliário básico, botijão de gás de cozinha, roupa de cama, utensílio doméstico e deslocamentos para outras localidades.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também