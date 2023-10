Passageiro atrasa voo por 4 horas em Guarulhos após "brincar" que carregava bomba

Um passageiro acabou causando um atraso de quase quatro horas após fazer uma “brincadeira” que estava carregando uma bomba em sua mala em um voo que saia do Aeroporto Internacional de Guarulhos, nesta na segunda-feira (2).

Segundo a Polícia Federal, a administração do aeroporto entrou em contato com a corporação após um passageiro, de 53 anos, ter dito em "tom de deboche" que estava carregando uma bomba dentro da mala.

A “brincadeira” ocorreu quando um funcionário da Latam, companhia aérea que realizava o voo, orientava outro passageiro a despachar sua bagagem, e ao passageiro em questão perguntou se ele carregava algo metálico dentro de sua mala, que informou que havia uma bomba dentro da bagagem.

"O homem que fez tal afirmativa, em tom de deboche, havia sido repreendido pelo funcionário, porém sua manifestação causou pânico no casal que ouviu a conversa e por este motivo foram acionados os protocolos de segurança", informou a PF.

O homem, que havia chegado em São Paulo de Chapecó, em Santa Catarina, e tinha como destino da viagem a cidade de Teresina, no Piauí, foi conduzido até a delegacia da PF, junto de testemunhas e funcionários envolvidos.

Quando questionado, negou que tivesse utilizado a palavra bomba. "Em razão dos fatos foi instaurado, em desfavor do acusado, um Registro de Fato (RDF), que pode ensejar, após uma análise minuciosa dos fatos, tanto medidas criminais quanto administrativas", afirmou a PF.

Devido a situação, a PF removeu a aeronave para uma área remota do aeroporto e desembarcou todos os passageiros. As bagagens passaram por nova inspeção com detectores de explosivos e raio-x, porém, nada foi encontrado.

