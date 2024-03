Por decisão da 11ª Vara do Trabalho de Recife, na última terça-feira (19), a cantora Joelma teve o passaporte suspenso e está impedida de sair do país.

A artista paraense está sendo alvo de um processo movido por um ex-empresário dela, que não teve o nome divulgado, e por isso a decisão da Justiça. O juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, disse ter frustração reiterada de medidas executivas para satisfação do crédito.

E além da suspensão passaporte, foram realizadas buscas de bens e imóveis para o cumprimento de uma decisão de janeiro de 2021, para indenizar o ex-empresário da cantora em valores próximos a R$ 1 milhão.

O magistrado argumenta que a decisão foi tomada porque Joelma não quis colaborar com as investigações. A polícia ainda argumenta que a cantora escondeu-se do Poder Judiciário.

Joelma não pode emitir um novo passaporte. A cantora não se manifestou sobre o caso.

