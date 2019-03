Passarela do Samba deve receber 4 mil desfilantes na capital

Os 350 metros da Passarela do Samba, ao lado da Praça do Papa, já estão preparados para receber os, aproximadamente, 4 mil integrantes das nove escolas de samba e do bloco convidado. Estão pintados de branco para o desfile oficial desta segunda e terça-feira de Carnaval 2019, em Campo Grande-MS, a partir das 19h.

Pelo regulamento, cada escola precisa desfilar com, no mínimo, 300 integrantes, mas as maiores ultrapassam com folga esta quantidade.

A Liga das Entidades Carnavalescas- Lienca, com apoio da prefeitura e do Governo do Estado, preparou área coberta de 100 metros quadrados para a concentração de cada uma de suas afiliadas.

Tendas de apoio, de 10 metros quadrados, vão abrigar as equipes de apoio da Polícia Militar, do Samu e da Defesa Civil, com saída de emergência sem qualquer empecilho para transitar.

O público esperado é de 25 mil pessoas nas duas noites de desfile, conforme cálculo feito pelo presidente da Lienca, Eduardo Neto, baseado nos anos anteriores. “Preparamos quatro entradas de acesso a Passarela do Samba, duas para veículos de serviço e duas para pedestres, em todos os lados possíveis”, esclarece.

Quem chega pela avenida Júlio de Castilhos, entra pela avenida Crisântemos, que passa na frente do Residencial Flamingos. Quem chega pela avenida Presidente Getúlio Vargas, entra pela avenida Alfredo Scaff, que já é a própria Passarela do Samba.

Os 540 metros lineares de arquibancadas comportam 1.500 pessoas, daí a recomendação para se chegar às 19h. Há 36 metros quadrados em plataforma especial para pessoas portadoras de necessidades especiais, estrategicamente montada próximo à esquina de uma das entradas.

A Praça de Alimentação é ampla e tem espaço coberto e uma área maior ainda para circulação dos consumidores. Três torres com capacidade para 10 jurados, cada uma, montada para a melhor avaliação dos nove quesitos do desfile das escolas de samba.

O camarote das autoridades tem 48 metros quadrados e a novidade deste ano é a montagem do Estúdio de TV para transmissão, ao vivo, das imagens de todo o desfile.

A divulgação será na página da Lienca no Facebook (www.facebook.com/liencacg) e pela TVE Cultura, canal 4, em Campo Grande-MS.

Dos 32 banheiros químicos, três são para portadores de necessidades especiais.

