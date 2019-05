Passeata pró-governo confirma previsão de público

O movimento de apoio às propostas do presidente Jair Bolsonaro atraiu aproximadamente três mil pessoas, número esperado pelos organizadores nos altos da avenida Afonso Pena, na tarde deste domingo (26), em Campo Grande.

Os manifestantes estavam, em sua maioria, vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e gritavam em apoio às reformas e que os políticos tomem posição favorável ao que o presidente e sua equipe propõem. A médica Sirlei Mathias,ressaltou a importância de ir pras ruas neste domingo. “Nós queremos que os deputados e senadores, que não estão dando força ao presidente, saibam que nós queremos as reformas”, afirmou.

A senadora Soraya Thronicke foi uma da classe política a comparecer, questionado sobre a mínima participação de políticos, a parlamentar disse que muitos temiam a generalização contra partidários do chamado “centrão”. “A dúvida desses que não queriam participar, era para que não ficasse o foco contra o ‘centrão’, porque tem muita gente bacana, e tem muita gente que vai votar com o governo Bolsonaro [outros não]. Então o problema seria generalizar e não podemos ficar contra o centro”, afirmou.

Para ela o foco é pressionar quem apoiou o governo nas eleições. “O foco disso aqui, é cobrar daqueles que estavam conosco e que tinham se organizado conosco, para que continuarem com o nosso ‘17’, que se elegeram com o nosso ‘17’. Aqui no MS elegemos cinco deputados estaduais, fora os federais”, disse a senadora.

Logo após a concentração, os manifestantes seguiram em caminhada na avenida até o posto Tereré, em frente ao Shopping Campo Grande. Não houve brigas ou qualquer tumulto durante o evento, segundo a Polícia Militar.

Deixe seu Comentário

Leia Também