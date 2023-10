Pátio Central exibe exposição de maus tratos aos animais

Geral Alunos da REME são premiados com projeto de energia elétrica em feira de ciências

A mostra tem apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista). A entrada é aberta para todos.

A exposição deve rodar alguns pontos de Campo Grande, e seguir para o interior do Estado, com a missão de explicar para a população sobre o que é maus-tratos, como identificar e denunciar.

Bruno Nóbrega é um protetor independente de animais e também um dos responsáveis pela exposição e conta que, os maus tratos aumentam cada vez mais, mesmo havendo leis protegem os bichinhos. "Fazemos campanhas para saber o que é maus-tratos, o que os animais sentem... As fotos, a maioria foi registrada na Capital. Nós temos uma lei mais dura, uma lei forte, mas a população tem olhar ao redor, ver o que está ocorrendo e de denunciar", disse.

A exposição conta com muitas imagens dos efeitos da violência e também do abandono, que leva cães e gatos a definharem sem comida ou água, por exemplo.

