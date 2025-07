Pátio promove 1º Campeonato de Futebol de Botão com direito a treinos e premiação

O 1º Campeonato de Futebol de Botão será realizado no Pátio Central com o apoio da Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems), o evento busca atrair novos praticantes e popularizar o esporte.

O torneio ocorre a partir das 8h dia 9 de agosto e as inscrições podem ser feitas de forma gratuita pelo link. As categorias são infantojuvenil, de 6 a 17 anos, e adulto iniciantes, a partir dos 18 anos.

Serão 12 vagas por categoria. As inscrições seguem até o dia 8 de agosto e só serão confirmadas com a presença nos treinos de pré-seleção, realizados sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 20h, dentro do shopping.

Mesmo antes do torneio, quem visitar o Pátio desde julho verá mesas e botões oficiais disponíveis ao público para quem quiser conhecer ou praticar o jogo. Serão feitas demonstrações às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 20 horas.

As partidas seguirão a regra Dadinho e serão conduzidas pela Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul, que é parceira da iniciativa.

A iniciativa faz parte das ações de férias promovidas pelo Pátio. Os vencedores receberão prêmios especiais: um Nintendo Switch para o campeão infantojuvenil e um tablet para o primeiro colocado da categoria adulto. Todos os participantes ganham medalhas.

