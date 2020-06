Pátio Zero: Leilão com 458 veículos para circulação encerra na terça

O leilão de veículos para circulação da Operação Pátio Zero em Dourados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) encerra na próxima terça-feira (23) e acontece através do site.

O certame abriu no dia 2 de junho e conta com 458 lotes de veículos, sendo 416 motocicletas e 42 automóveis.

Conforme a Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera, estão sendo leiloados veículos dos municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Dourados, Glória de Dourados, Itaquiraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Sandra ressalta que os veículos leiloados veículos são para circulação, considerados conservados, recolhidos no Pátio do leiloeiro credenciado junto ao Departamento.

A visitação aos lotes pode ser feita no pátio da Autotran, localizado na rua Maria Rosa de Souza, 475, Oliveira II, em Dourados, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, até dia 22 de junho.

Leilão de sucata aproveitável

Segundo publicado no site do Governo do Estado, no total 130 lotes de veículos estão disponíveis, sendo 850 motocicletas e 45 automóveis. A visitação acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155.

O certame acontece de forma online, realizado pelo portal Canal de Leilões, com encerramento previsto para às 15h do dia 25 de junho.

