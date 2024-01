Paul McCartney emociona fãs com vídeo nas redes sociais relembrando turnê no Brasil

Com quase 100 mil curtidas no vídeo de agradecimento postado nesta quarta-feira (3), com os melhores momentos da turnê 2023 "Got Back Tour", Paul McCartney emociona os fãs ao elogiar sua vinda ao país, que aconteceu em novembro e dezembro.

Com as cenas mais impactantes dos shows, das multidões e do backstage, Paul compartilha com espanto, que vendeu dois milhões de ingressos no país, além de rasgar elogios para os fãs brasileiros.

O último show aconteceu no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e foi transmitido ao vivo nas plataformas de streaming Star+ e Disney+. O local é especial pois foi onde Paul quebrou um recorde mundial em 1990, ao realizar sua primeira apresentação no Brasil, para 184 mil pessoas.

Paul fez shows dia 30/11 em Brasília, 3 e 4/12 em Belo Horizonte, 7, 9 e 10/12 em São Paulo, dia 13/12 em Curitiba e finalizou no Rio de Janeiro dia 16/12. Em cada local fez questão de cumprimentar o público com as 'gírias' locais.

Em São Paulo, recepcionou os fãs com um “boa noite, mano!”; em Belo Horizonte, arriscou o “uai”; em Curitiba soltou um “e aí, piazada?”; no Rio, ele foi mais ousado e disse: “aha-uhu O Maraca é nosso”.

Aos 81 anos, com rumores de sua aposentadoria, Paul contrariou os boatos com sua despedida da plateia dizendo: "até a próxima", levando os fãs à extrema empolgação.

No vídeo ele não poupa elogios: “É uma linda nação. Quando você sobe ao palco com uma plateia como essa, o sentimento é o mesmo de encontrar um amigo querido na rua que você não vê há muito tempo”, disse Paul.

Veja:

Deixe seu Comentário

Leia Também