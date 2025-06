Paulo André assume namoro com mãe de seu filho no Dia dos Namorados

O ex-BBB e velocista Paulo André surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (12) ao assumir publicamente o namoro com Thays Andreata, mãe de seu filho, no Dia dos Namorados.

A oficialização do relacionamento foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais, com direito a clima romântico e pedido especial.

Na imagem divulgada, é possível ver um quarto decorado com pétalas de rosa sobre a cama e um balão com os dizeres “Namora comigo” colado na parede.

A reaproximação do casal começou no ano passado, quando Thays foi ao aeroporto se despedir do atleta antes de ele embarcar para as Olimpíadas de Paris.

Apesar de um período de afastamento — que incluiu até o unfollow mútuo nas redes sociais e especulações de desentendimento — os dois voltaram a se relacionar discretamente nos últimos meses.

Juntos, Paulo André e Thays são pais de Paulo André Júnior, o "PAzinho", de três anos.

