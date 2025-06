Paulo Corrêa aposta na união do setor público e privado para o pleno emprego em MS

Durante uma reunião estratégica com o governador Eduardo Riedel e o presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, na terça-feira (24). O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa reforçou políticas de inclusão e profissionalização.



Segundo ele, a união entre o setor público e privado é fundamental para alcançar um futuro de mais desenvolvimento. “O caminho é claro: capacitar para crescer. Enfrentar a escassez de mão de obra qualificada com políticas sérias de inclusão e profissionalização é a chave para mantermos a competitividade da nossa indústria e garantirmos oportunidades para todos”, destacou.



O encontro teve como foco o fortalecimento de políticas públicas voltadas à capacitação profissional e à inserção de trabalhadores no setor industrial que tem mais de 8,8 mil empresas ativas, sendo a segunda maior atividade econômica de Mato Grosso do Sul.



A projeção é de que o número de trabalhadores com carteira assinada salte de 165 mil para 180 mil até 2028, impulsionado por um crescimento estimado de 17% no período.



“A união entre setor público e setor privado é indispensável. Quando somamos esforços, unimos experiência, estrutura e compromisso com a transformação social. É assim que construiremos um Estado cada vez mais próspero, justo e competitivo”, finalizou Paulo Corrêa.

Durante a reunião, o governador Eduardo Riedel reforçou o compromisso do Estado com a qualificação profissional. “O desenvolvimento econômico só se sustenta quando caminhamos juntos: governo, setor produtivo e sociedade. Nosso foco é ampliar a oferta de capacitação, principalmente para quem mais precisa”, afirmou.



Sérgio Longen também ressaltou a urgência de soluções e apresentou o programa Ascende Brasil, iniciativa da Fiems voltada à formação de mão de obra qualificada e à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. “A indústria está em pleno crescimento e precisamos preparar a população para as oportunidades que estão surgindo. Só assim conseguiremos manter o ritmo de expansão com responsabilidade social e econômica”, declarou.



