Rio Formoso em Bonito terá ponte de vão livre

O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), lançou nesta segunda-feira (11), aviso de licitação, modalidade menor preço, para elaboração de projeto executivo para construção de ponte de vão livre sobre o Rio Formoso, na Rodovia do Turismo, em Bonito.

A licitação ocorre após articulação entre o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), governador Eduardo Riedel, secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, e prefeito Josmail Rodrigues, para adaptação do projeto original, possibilitando a construção da ponte com materiais metálicos e concreto, eliminando pilares diretos no rio.

Essa modificação, conforme Paulo Corrêa, visa reduzir o impacto ambiental em um dos principais destinos turísticos da região.

“É o principal destino de ecoturismo do Brasil e precisamos ter um olhar diferenciado para diminuir, no menor nível possível, o impacto ambiental das diversas obras que estamos realizando”, avalia Corrêa, que é engenheiro civil e autor da Lei das Águas Cristalinas, que criou uma faixa de proteção de 150 metros de cada lado das margens dos rios da Prata, Formoso e seus afluentes.

Originalmente, a construção da ponte seguiria os padrões utilizados na MS-345, com pilares de concreto diretamente no rio, porém, após estudo técnico solicitado pela Prefeitura, ficou clara a necessidade de um projeto específico para o trecho, respeitando a importância ambiental do Rio Formoso para o município.

A ponte em questão encerra o trecho pavimentado da Rodovia do Turismo, cujas obras de pavimentação, com 9,7 km de extensão, já estão praticamente concluídas.

O investimento é de R$ 28,2 milhões e inclui a construção de duas pontes, uma sobre o Córrego Bonito (Ponte do Matheus) e outra sobre o Rio Formoso (Ponte do Hormínio), pista de ciclovia e galeria para passagem de animais, obedecendo ao Programa Estrada Viva.

“Agradeço a parceria do deputado Paulo Corrêa, sempre apoiador das causas ambientais em nosso município e grande parceiro nas tratativas com o Governo do Estado”, destacou o prefeito Josmail Rodrigues.

