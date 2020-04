Paulo Passos, do MP, daqui a pouco no JD1

Saiba Mais Entrevista Ao vivo, Paulo Passos falará sobre atuação à frente do MP

A entrevista com o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, será às 16h30 desta quarta-feira (22), e não às 17h, como previamente anunciado.

Na oportunidade, o chefe do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) falará sobre sua atuação frente ao órgão, entre outros assuntos. Passos está deixando o comando do MP e será entrevistado daqui a pouco, no JD1 Notícias.

A entrevista será ao vivo e transmitida pelo Facebook do JD1.

