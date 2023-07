Paulo Passos é aprovado na CCJ para mais um biênio como conselheiro do CNMP

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou o procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos para a recondução ao cargo de Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), biênio 2023-2025 representando Mato Grosso do Sul.

Procurador de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Paulo Passos foi eleito em abril foi após votação dos Procuradores-Gerais dos Estados para mais um biênio como conselheiro nacional. ele formou a lista tríplice, aprovada no Senado Federal na terça-feira (11)

Também foram indicados pela CCJ os nomes de Fernando da Silva Comin, Ivana Lúcia Franco Cei, Jaime Cássio Miranda, Moacyr Rey Filho, Antônio Edílio Magalhães Teixeira e Ângelo Fabiano Farias.

Paulo Passos disse que é uma honra receber a aprovação da CCJ para representar novamente o Ministério Público dos Estados no CNMP. “Agradeço aos amigos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, pois sem a confiança de todos os colegas não seria possível chegar até aqui, aos Procuradores-Gerais de Justiça que votaram de modo expressivo em meu nome para representá-los e - de modo especial - aos Senadores que compõem a CCJ”.

O primeiro representante do MPMS a ocupar o cargo de Conselheiro do CNMP lembrou da “lealdade e senso de justiça” que levaram o seu nome a ser aprovado para exercer mandato no Conselho Nacional do Ministério Público, e que teve o imprescindível apoio do Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Alexandre Magno Benites de Lacerda; do então Presidente da entidade de classe Romão Ávila Milhan Junior; do atual Presidente Fabrício Secafen Mingati, além do Promotor de Justiça Lindomar Tiago Rodrigues, que exerce a chefia de gabinete no CNMP. E finalizou: “Atuo e atuarei em nome do MPMS e do MP brasileiro. Sigamos juntos”.

Deixe seu Comentário

Leia Também