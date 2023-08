Paulo Passos é reconduzido ao cargo de conselheiro do CNMP

Sarah Chaves, com informações do MPMS

O Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos é reconduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2023-2025.

Representando o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o nome foi aprovado no Plenário do Senado, na quarta-feira (2/8).

Além disso, foram aprovados para exercer o primeiro mandato o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina Fernando Comin e a procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá Ivana Franco Cei.

A próxima etapa é o envio dos nomes aprovados para o presidente da República, que assinará os decretos de nomeação para serem publicados no Diário Oficial da União. Em seguida será marcada a solenidade de posse, que ocorrerá perante o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público.

