Paulo Passos será reconduzido ao CNMP

Podendo estender seu mandato por mais dois anos como membro do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador de Justiça, Paulo Cezar dos Passos foi eleito, após votação dos Procuradores-Gerais dos Estados para mais um biênio como conselheiro nacional, representando Mato Grosso do Sul.

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) realizou reunião ordinária na quarta-feira (26), onde Paulo Passos foi eleito, no primeiro escrutínio, com 25 votos, como representante do Ministério Público dos Estados para o biênio 2023-2025. Para completar a lista tríplice, também foram eleitos Fernando Comin (MPSC) com 17 votos e Ivana Cei (MPAP) que obteve 18 votos.

Paulo Cezar dos Passos agradeceu aos Procuradores-Gerais de Justiça por depositarem, mais uma vez, confiança em seu trabalho. “Trabalho que faço em prol do MP brasileiro, em nome especialmente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul”. Paulo Passos destacou que compor novamente a lista tríplice é um momento de júbilo e de grande responsabilidade. “Espero que eu consiga ser sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal e aprovado pelo plenário daquela casa, em um curto espaço de tempo. Vou fazer o meu melhor para representar com dignidade e honra o Ministério Público do nosso Estado no CNMP”.

A eleição foi acompanhada pelo Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Alexandre Magno Benites de Lacerda; pelo Promotor de Justiça e membro auxiliar do CNMP Lindomar Tiago Rodrigues; e pelo Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Fabrício Secafen Mingati.

Agora, os nomes dos representantes do CNPG serão encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal para sabatina e apreciação em plenário dos senadores. Se passar pela sabatina, o nome é levado para Plenário do Senado em votação presencial e se conseguir posição favorável de 41 senadores, é enviado ao presidente Lula para nomeação.

