Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Paulo Soares, o 'Amigão', ícone da apresentação esportiva, morre aos 63 anos

Jornalista ganhou notoriedade máxima ao comandar o programa SportCenter, da ESPN, ao lado de Antero Greco

29 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Paulo Soares se destacou na apresentação do 'SportsCenter' no canal ESPNPaulo Soares se destacou na apresentação do 'SportsCenter' no canal ESPN   (Reprodução/ESPN)

O jornalista esportivo e apresentador Paulo Soares, o 'Amigão', de 63 anos, morreu nesta segunda-feira (29), em São Paulo. A causa da morte não foi revelada por familiares até o momento.

Ícone da apresentação esportiva, Soares ganhou enorme notoriedade ao comandar a bancada do programa SportCenter, da ESPN, principalmente ao lado de Antero Greco - vítima de câncer em 2024.

'Amigão' ficou na emissora por mais 30 anos, onde também narrava jogos de campeonatos europeus. Ele também ficou conhecido pelos seus tradicionais bordões e trocadilhos durante as apresentações, trazendo bom humor e carisma, que cativaram o público esportivo.

Ao longo dos últimos anos, Paulo Soares foi submetido a seis cirurgias na coluna e precisou ficar afastado na ESPN para cuidar da saúde por duas vezes, em 2017 e em 2023.

Natural de Goiânia, Amigão começou sua carreira no rádio antes de migrar para a televisão. Na frente das câmeras, ele atuou na Gazeta, Record e Cultura.

Ele chegou à ESPN em 1990, pouco depois da criação do canal no Brasil, e se tornou uma das principais referências da emissora. Paulo Soares também foi narrador da Rádio Eldorado ESPN no início dos anos 2010.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Comitiva da Defensoria -
Justiça
Defensoria Pública atua para levar energia a comunidade rural Imbiruss em Campo Grande
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF -
Política
Regras de impeachment de ministros do STF são defendidas pela Advocacia do Senado
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Justiça
Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia
Imagem: Célio Araújo
Geral
JD1TV: Cobra é flagrada predando outra serpente em Bonito
Viatura Polícia Militar
Justiça
Policiais militares são condenados por agressão durante abordagem em MS
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Prefeitura consegue na Justiça liberação para aplicação e cobrança de multas de radares
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/9/2025
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Aposta gaúcha acerta dezenas e fatura R$ 80 milhões na Mega-Sena
Cena flagrada pelo leitor
Geral
Moradores e comerciantes cobram fiscalização noturna na Rua 14 de Julho
Zé Felipe é visto em camarim de Ana Castela e aumenta rumores de affair
Geral
Zé Felipe é visto em camarim de Ana Castela e aumenta rumores de affair

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração