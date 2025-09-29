Paulo Soares, o 'Amigão', ícone da apresentação esportiva, morre aos 63 anos

O jornalista esportivo e apresentador Paulo Soares, o 'Amigão', de 63 anos, morreu nesta segunda-feira (29), em São Paulo. A causa da morte não foi revelada por familiares até o momento.

Ícone da apresentação esportiva, Soares ganhou enorme notoriedade ao comandar a bancada do programa SportCenter, da ESPN, principalmente ao lado de Antero Greco - vítima de câncer em 2024.

'Amigão' ficou na emissora por mais 30 anos, onde também narrava jogos de campeonatos europeus. Ele também ficou conhecido pelos seus tradicionais bordões e trocadilhos durante as apresentações, trazendo bom humor e carisma, que cativaram o público esportivo.

Ao longo dos últimos anos, Paulo Soares foi submetido a seis cirurgias na coluna e precisou ficar afastado na ESPN para cuidar da saúde por duas vezes, em 2017 e em 2023.

Natural de Goiânia, Amigão começou sua carreira no rádio antes de migrar para a televisão. Na frente das câmeras, ele atuou na Gazeta, Record e Cultura.

Ele chegou à ESPN em 1990, pouco depois da criação do canal no Brasil, e se tornou uma das principais referências da emissora. Paulo Soares também foi narrador da Rádio Eldorado ESPN no início dos anos 2010.

