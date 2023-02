Pavê ou pacumê: sobremesa é eleita 3º melhor bolo do mundo por site gastronômico

Um dos mais típicos doces da culinária brasileira, estampa em quase toda comemoração em família e alvo das infames "piadas de tiozão", o pavê entrou na lista dos 10 melhores bolos e tortas do mundo no ranking feito pelo portal The Taste Atlas, especializado em gastronomia.

O doce brasileiro aparece em terceiro lugar no ranking 10 Best Rated Cakes in the World 2023, divulgado nesta semana.

Apesar do destaque, essa não é a primeira vez que o Brasil aparece na lista, com o Canastra aparecendo na lista dos 50 melhores queijos de diversos países em 2022, e quando a picanha, a vaca atolada e a moqueca apareceram entre as 100 melhores comidas típicas do mundo no início deste ano.

Para muitos, o doce não é nem um bolo e nem uma torta, mas para os especialistas do portal, o doce brasileiro é visto como um, que se refere à sobremesa como “um popular bolo de sobremesa em camadas brasileiro que é semelhante ao tiramisù e não precisa de cozimento”.

O The Taste Atlas ainda destaca a variedade e versatilidade das receitas que existem pelo Brasil. “É uma sobremesa tradicional no Brasil. Cada família tem sua variação, por isso, existem receitas de morango, abacaxi, chocolate branco, coco, pavê de amendoim, entre outras. O importante é servir o bolo frio e desfrutar de seus sabores, texturas e variedades únicas”.

