Pavimentação da BR-262 em trecho de acesso ao Cachoeirão, é concluída

Após décadas de espera, foi concluída neste mês de agosto, a obra do asfalto da estrada que dá acesso ao Cachoeirão, em Terenos.

Com cinco quilômetros, a estrada começa na BR-262, tendo todo o seu trecho pavimentado pelo Governo do Estado, que investiu R$ 7,3 milhões na obra, através da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

A expectativa é que o asfalto contribua com o desenvolvimento do distrito, que fica a cerca de 50 quilômetros de Terenos. “A pavimentação do acesso ao Cachoeirão atende toda a comunidade e ainda beneficia os turistas. Esse é o nosso grande objetivo, como tem reforçado o governador Eduardo Riedel, interiorizar os investimentos e atender as pessoas”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog.

Além da pavimentação de todo o acesso, a obra contemplou drenagem, terraplenagem, sinalização e ciclofaixa, que atende turistas e moradores. Já na sede do distrito, alguns pontos receberam calçamento e meio-fio. Entre dois balneários, a obra contemplou o alargamento de um pontilhão.



