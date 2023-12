Pé "amputado" de estátua do Manoel de Barros será finalmente reconstruído

Através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o Governo Do Estado contratou o artista plástico Ique Woitschach para fazer a revitalização da imagem em bronze do Poeta Manoel de Barros, que foi alvo de vandalismo na Afonso Pena.



A obra foi inaugurada em 19 de dezembro de 2017, dia em que Manoel comemoraria 101 anos, no entanto, foi encontrada danificada no dia 19 de abril de 2021, desde então, foram várias promessas de reconstrução e até uma bota foi colocada no pé “amputado”.



Além do pé, a estátua passará por reforma na oxidação do bronze, causada pelas mudanças climáticas.

O contrato de duração de seis meses a partir da assinatura e do pagamento da primeira parcela, tem um valor investido em R$ 75.600,00.



Com 400 quilos, a estátua de bronze, em tamanho real, homenageia um dos ícones da cultura de MS, apresentando características marcantes, em detalhes, do artista regional. Os trajes simples, as pernas cruzadas, o tênis surrado, ao lado de caramujos e do ninho de pomba, a obra descreveu o cenário rico que Manoel adorava para se inspirar e criar seus encantadores poemas.

