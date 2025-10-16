Peão tem alta do hospital após ataque de onça-pintada no Pantanal

O trabalhador Flávio Ricardo do Espírito Santo, de 28 anos, que foi atacado por uma onça-pintada na Fazenda Milagre, região do Pantanal do Paiaguás, em Corumbá, recebeu alta hospitalar na quarta-feira (15), após 12 dias internado na Santa Casa da Capital.

Segundo a esposa, Sandra Coelho da Silva, Flávio passou por cirurgia para retirar as garras do animal, que ficaram presas em sua perna esquerda. O procedimento foi bem-sucedido, e ele segue em recuperação em casa.

O peão havia sido transferido de helicóptero para Campo Grande logo após o ataque, ocorrido em 4 de outubro, quando ele se aproximou de uma carcaça de animal atraído por urubus e acabou surpreendido pelo felino.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Gilson de Barros, a atitude da vítima é comum na rotina de fazendas da região pantaneira. “Ele viu urubus aglomerados e foi ver o que tinha acontecido. Nesse momento, a onça partiu pra cima dele”, explicou.

