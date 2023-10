Peça "De Onde Vem o Dinheiro?" chega na Capital na próxima semana

Depois de sucesso em São Paulo, chega na próxima semana em Campo Grande, no dia 1º de novembro, a peça “De Onde Vem o Dinheiro?”, com entrada gratuita aos estudantes da escola municipal Arlene Marques, no bairro Jardim Canguru.

Apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio pelo Nubank, o espetáculo tem como objetivo ensinar as crianças como lidar de forma responsável com o dinheiro e a empreender de maneira sustentável.

Com direção de Pedro Garrafa e elenco de Iris Yazbek, Lucas Padovan e Rebeca Oliveira, o show é de produção é da WB Produções, comandada por Bruna Dornellas e Wesley Telles, responsável por grandes espetáculos como Misery, de Stephen King, e Três Mulheres Altas, de Edward Albee.

O show acontece na próxima quarta-feira (1º), às 10h e 14h, na Escola Municipal Arlene Marques, localizada na Rua Catiguá, número 694, no Bairro Jardim Canguru, e a entrada é gratuita.

Vale lembrar que o show também contará com a presença de uma intérprete de Libras durante as duas apresentações.

Deixe seu Comentário

Leia Também