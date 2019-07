Pecuarista José Otílio será velado e sepultado em Naviraí

O pecuarista, José Otilio Albuquerque, 63 anos, morreu nesta quinta-feira (4), segundo informações dos familiares, o produtor rural da cidade de Naviraí sofreu um infarto fulminante. José também foi gerente do Banco Cidade em Campo Grande.

"Zé Otilio", como era conhecido pelos mais próximos, já foi proprietário na empresa Agropecuarista e se formou na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

De acordo com a Funerária e Pax Santa Cruz, o corpo será velado em Naviraí, onde será liberado as 15h para o velório no salão Arec, o sepultamento vai ocorrer no Cemitério Municipal, sem horário confirmado.

Deixe seu Comentário

Leia Também