Pedágio da BR-163 em MS passa a cobrar por eixos suspensos de caminhões

A partir desta quarta-feira (25), a CCR MSVia - concessionária que administra os nove trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul - passa a cobrar pedágio de caminhões pela totalidade de eixos. A cobrança da tarifa vai ser feita para caminhões com eixos suspensos ou não.

Conforme a concessionária, a verificação vai ser feita pelas placas do veículo por meio das câmeras de monitoramento que estão nas praças do pedágio. O sistema é integrado à plataforma da SEFAZ-MS (Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul).

Diante da medida, rodando ou suspenso, todo eixo de caminhão entra na cobrança do pedágio na região de Ribeirão Preto a partir de agora. A mudança vai mexer com a rotina das transportadoras.

Veja os valores cobrados por eixos:

Se houver um MDF-e aberto, a cobrança será aplicada com base no número total de eixos do veículo, independentemente de estarem tocando o solo ou não, mesmo se houver eixos suspensos. “Durante a passagem pelo leitor do tag, o sistema consulta automaticamente a situação da carga e o débito é feito correspondentemente”, esclarece a MSVia. *Com informações do portal g1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também