Pedágios da BR-163 em MS terão reajuste a partir deste sábado

A partir deste sábado (14), entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio nas praças localizadas ao longo da BR-163/MS.

A alteração foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada no Diário Oficial da União no último dia 3 de junho. O reajuste segue o que está previsto no contrato de concessão da rodovia com a CCR MSVia.

As novas tarifas básicas, válidas para veículos de passeio, variam entre R$ 6,50 e R$ 10,00, conforme o trecho. Motociclistas pagarão metade do valor.

Segundo a concessionária, o reajuste tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrada entre abril de 2024 e abril de 2025.

Esse aumento ainda está vinculado ao contrato anterior à chamada "otimização da concessão", processo competitivo promovido pela ANTT em maio deste ano, na B3, em São Paulo. A modernização prevê melhorias significativas na infraestrutura da BR-163 em Mato Grosso do Sul.

Entre os investimentos previstos com a otimização, estão a duplicação de aproximadamente 203 km de pistas, implantação de 150 km de faixas adicionais, 23 km de marginais, além da construção de novos acessos, contornos urbanos e outras obras de infraestrutura viária.

A expectativa é que a mobilização das obras tenha início ainda em junho, após a entrega e validação de documentos exigidos pelo edital.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também