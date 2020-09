Pedalinho vira com família em represa e primas de 2 e 3 anos morrem afogadas

As primas Antonella de 3 anos e Maria Luísa de 2 anos morreram afogadas durante um passeio de pedalinho na represa da Fazenda Utu Guaçu, em Três Lagoas. Os pais das meninas foram passar o final de semana nolocal e passeavam na represa com as crianças quando o brinquedo virou e todos caíram na água.

A família estava em um pedalinho fazendo um passeio. Foi quando o pedalinho virou e todos caíram na água. As duas foram resgatadas e levadas para a margem do lago, onde o pai de uma delas prestou os primeiros socorros.

As crianças foram levadas para o Hospital Municipal de Inocência, mas chegaram sem vida a unidade de saúde. Os corpos das meninas serão levados para o interior paulista onde moravam com os pais para o sepultamento.

Outro afogamento

No domingo passado também foi registrada a morte de uma criança de 1 ano e meio, do sexo feminino em Três Lagoas. A vítima caiu dentro de uma piscina. Seu corpo foi levado para o estado de Minas Gerais, onde foi sepultada.

