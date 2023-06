"Pede pra sair": Moradores de condomínio do Pioneiros exigem renúncia de síndico

Moradores de um condomínio localizado na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, bairro Pioneiros, em Campo Grande estão enfrentando grandes problemas com um síndico profissional que foi contratado para administrar o local. Eles estão preocupados com o desaparecimento de todo o fundo de reservas do conjunto habitacional e acreditam que a gestão não está sendo feita de forma correta.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, os moradores puderam se mudar para os apartamentos no começo de 2021 e para que não ficassem desassistidos, precisaram fazer o contrato de dois anos com a empresa. Arrependidos, faltando apenas seis meses para o fim do contrato, eles agora exigem que o síndico renuncie. Mas ele já deixou o recado: “Eu não vou renunciar”.

Em denúncia ao Portal, os condôminos falam que havia um fundo de reservas com cerca de R$ 300 mil, mas que esse dinheiro já não consta mais no caixa do condomínio e que não há prestação para onde a quantia foi direcionada.

No grupo de moradores, há uma frequência "lavação de roupa suja" por falta de prestação de contas do profissional. Na conversa, é possível ver os condôminos pedindo resolução de problemas, apresentação de comprovantes e sendo respondidos brevemente, sem muitas explicações.

“O que está faltando para chegar a sua carta de renúncia? Como você quer continuar em um condomínio onde ninguém confia sua gestão mais?”. "Pede pra sair". São vários os pedidos para que o profissional desista de administrar o residencial, apontando a falta de transparência financeira da parte do síndico e também o descaso com os moradores, uma vez que ele “se manifesta quando é de sua vontade”.

Em resposta, ele disse ser apoiado pela maioria dos moradores, sendo que é esse o motivo de não ter renunciado ainda. O profissional chegou a dizer, sem citar nomes, que estão querendo ‘assumir’ a gestão do condomínio – ou seja, o derrubar de seu posto. Eles afirmam ainda que já estão acostumados com as desculpas e vitimismo do síndico, e por isso começaram a responder com tom irônico. “Ah não, vai começar a falar agora que a gente quer roubar seu lugar. Igual falou que o outro subsíndico queria”.

Segundo denunciado à reportagem, o síndico em questão já renunciou de outros condomínios onde fazia a gestão, alegando que outras pessoas queriam ocupar o lugar dele e não o deixavam trabalhar, conforme carta de renúncia em que o JD1 teve acesso.

Apesar da confusão, a única coisa que os condôminos exigem é que o profissional seja transparente.

No começo desse mês, a Polícia Militar foi acionada durante uma ‘manifestação’ dos moradores. O síndico deixou o local ao som de vaias, xingamentos e pedidos de renúncia. Assista as imagens encaminhadas à reportagem com exclusividade:









A reportagem tentou contato com o síndico, mas não conseguiu contato com o profissional até o fechamento desta matéria.

