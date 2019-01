Pedro Caravina continuar no comando da Assomasul

Saiba Mais Política Assomasul elegerá nova diretoria este mês

O presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e prefeito de Bataguasul, Pedro Caravina, assume o segundo mandato no comando da entidade nesta quinta-feira (24).

Caravina será o segundo prefeito a ser reeleito na história da Assomasul. O que passou a ser permitido com a mudança do estatuto. O primeiro a ser beneficiado com a mudança foi Eraldo Jorge Leite, de Jateí, que comandou a associação de 2005 a 2007 e de 2007 a 2009.

Ele será reconduzido ao cargo graças a um entendimento consensual que contemplou prefeitos de vários partidos. Ele deverá permanecer no cargo pelos próximos dois anos – biênio 2019/2020.

