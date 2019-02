Pedro Chaves assume secretaria especial e fará interlocução em Brasília

Tomou posse nesta sexta-feira (8.2) como secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do Governo de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal o ex-senador Pedro Chaves. Realizada na governadoria, a cerimônia reuniu autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário sul-mato-grossense.

“Pedro Chaves será nosso contato direto com a bancada federal, os ministérios e o setor empresarial. É uma pessoa com qualidade técnica e política que vai tratar de projetos prioritários de Mato Grosso do Sul com a iniciativa pública e privada”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Entre as prioridades de Mato Grosso do Sul, segundo o governador Reinaldo Azambuja, estão a viabilização das rotas bioceânicas, ferroviária e rodoviária; a revisão das concessões da Malha Ferroviária Oeste e da BR-163; investimentos para os três portos do Estado; e a efetivação das Parcerias Público-Privadas nas áreas de saneamento, rodovias e infovias digitais.

Graduado em Ciências Econômicas com pós-graduação em Economia e Gestão Pública, Pedro Chaves é professor, empresário e foi senador da República entre os anos 2016 e 2019. Ao tomar posse do novo cargo, ele destacou a “nobre missão” de trabalhar no Governo do Estado e afirmou que vai atuar “em prol do crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.

Deixe seu Comentário

Leia Também