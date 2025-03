Pedro pede doaÃ§Ãµes para tratamento da filha de apenas 2 anos com cÃ¢ncer

Pedro Henrique, pai da pequena Amanda, de apenas dois anos de idade, está pedindo ajuda com doações para poder arcar com o tratamento da filha, diagnosticada com um tipo agressivo de câncer de útero.

Morador de Campo Grande, no Bairro Nova Lima, Pedro conta que em janeiro de 2023 a pequena Amanda foi diagnosticada com o câncer de endométrio, um tipo grave de câncer no útero.

Com a mãe da menina deixando a vida dela logo após o diagnóstico, o pai foi obrigado a cuidar sozinho da menina, arcando com os custos do tratamento e enfrentando pressão psicológica devido ao estado de saúde de Amanda.

O tratamento da menina exige o medicamento Brentuximabe, comercializado sob o nome Adcetris, no valor de R$ 18 mil por ampola, sendo três ampolas necessárias nessa primeira fase do tratamento, somando para o valor total de R$ 54 mil.

Segundo o pai da pequena, ele já até chegou a procurar o Sistema Único de Saúde solicitando o medicamento, mas não obteve resposta e, preocupado com o estado de saúde de sua filha, recorreu à bondade de outros para conseguir arcar com o tratamento.

Pedro está aceitado doações de dinheiro, por meio do PIX (66) 9669-1830 – Banco Agibank, ou de roupas e alimentos, que seriam destinados para a pequena Amanda, que podem ser entregues diretamente para ele.

Para mais informações sobre como doar roupas e alimentos, basta entrar em contato com Pedro através do número (66) 9669-1830, via WhatsApp.

