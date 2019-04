Peixaria Matias é autuada por vender pescado vencido há mais de um ano

Na manhã de terça-feira (16), a Peixaria Matias, localizada na rua Trindade, Vila Progresso, foi autuada em flagrante pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), por expor produtos à venda com mais de um ano vencidos.

De acordo com coordenador do Procon Marcelo Salomão, foram constatadas várias irregularidades que poderiam provocar prejuízos às pessoas que adquirissem os produtos colocados a disposição.

Peixes foram encontrados com prazo de validade vencida, outros com embalagens violadas e havia produtos sem especificação ou informação de procedência, validade e peso. Além disso, o estabelecimento estava com alvará de funcionamento e localização vencido dede novembro do ano passado.

Entre os produtos com validade expirada foram encontradas oito quilos de postas de cação, vencidos no dia dois deste mês; uma embalagem de banda de pacu sem espinha, pesando 490 gramas, vencido no dia 21 de março de 2018. Inclusive ambos os produtos foram embalados pela própria empresa.

Com embalagens violadas, estavam expostos a venda postas de pintado, tentáculos de polvo e carcaça de peixes. Já, expostas à venda sem informação ou com informação ilegível foram encontrados tentáculos de polvo, bandas de pacu, lulas além de outros produtos como gergelim branco e gergelim preto.

Todos os produtos impróprios para o consumo foram descartados na presença da fiscalização e de funcionários da peixaria, tendo sido expedido auto de infração e dado prazo para defesa dos responsáveis pelo estabelecimento comercial.

Deixe seu Comentário

Leia Também