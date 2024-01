Pela 2ª vez, irmãs ficam grávidas ao mesmo tempo com bebês do mesmo sexo novamente

As irmãs Dienefer Gisele Macuglia de Abreu, de 38 anos, e Graziele Macuglia de Abreu Marcondes, de 36, moradoras de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, estão grávidas ao mesmo tempo pela segunda vez e terão bebês do mesmo sexo novamente.

"Nenhuma gravidez foi combinada, é mão de Deus mesmo. Minha irmã e eu sempre fomos muito unidas, temos diferença de um ano e três meses, então imagine: os mesmos amigos, as mesmas festas, tudo sempre juntas...Deus quis que nossos filhos tivessem essa bênção. E pra ser mais divino ainda, nas duas gestações os bebês são do mesmo sexo", afirma Graziele.

No começo da idade adulta, Graziele foi diagnosticada com distúrbios como ovário policístico, útero infantil e, mais tarde, endometriose. Ela passou por um tratamento de um ano e deu à luz ao primeiro filho, Antônio, em maio de 2017.

Em maio de 2020, a irmã Dienefer engravidou pela primeira vez.

Graziele conta que, naquele ano, já estava perdendo a esperança de ter mais um filho pelo fato de não engravidar mesmo sem usar nenhum método contraceptivo ao longo dos três últimos anos.

Mas uma semana depois de Dienefer contar à irmã que estava grávida, Graziele descobriu uma nova gestação. Os exames apontaram que ela engravidou uma semana antes que a irmã mais velha.

Clara, filha de Graziele, nasceu em janeiro de 2021. Eloá, filha de Dienefer, nasceu 19 dias depois.

Dienefer conta que desde o início de 2023 estava se preparando para tentar ter um segundo filho.

Nem ela e nem a irmã conversaram sobre os planos. No mesmo mês em que Graziele tirou o DIU, Dienefer descobriu a nova gestação.

No dia do chá de revelação do sexo do filho de Dienefer, Graziele criou coragem e revelou a novidade.

"Eu ria tanto e ela chorando, e ela falava: 'Ai, me desculpe, me desculpe'. Eu falei: 'Grazi, pelo amor de Deus! Você tá pedindo desculpa dessa benção que aconteceu? Esse raio que caiu duas vezes no mundo é uma alegria!", lembra Dienefer.

Novamente, os bebês são do mesmo sexo - dessa vez, meninos.

A previsão é que Caio, filho de Dienefer, nasça em fevereiro. Para José, filho de Graziele, o parto cesáreo está agendado para o final de abril.

