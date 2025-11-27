Pela sétima vez, Energisa MS conquista troféu ouro no Prêmio Qualidade da Gestão

A Energisa Mato Grosso do Sul foi reconhecida novamente pelo Instituto MS Competitivo ao receber, pela sétima vez consecutiva, o troféu ouro na categoria máxima (500 pontos) do Prêmio Qualidade da Gestão (PQG). A cerimônia ocorreu na quarta-feira (26) e reuniu empresas avaliadas por suas práticas de administração e organização.

De acordo com Douglas Eugênio da Cruz, gerente de gestão de projetos da concessionária, o resultado reflete o foco da empresa em aprimorar métodos de gestão e capacitação interna.

Ele destacou que a atualização constante dos colaboradores e a aplicação de técnicas de melhoria de processos fazem parte das ações adotadas pela organização.

O MS Competitivo foi criado em 2004, a partir de uma iniciativa do Movimento Brasil Competitivo, com a proposta de incentivar a cultura de excelência nas instituições. Desde 2006, o PQG MS reconhece organizações que buscam avanços consistentes em desempenho e práticas de gestão.

