Pelo Brics, Lula visitará países africanos na próxima semana

Em sua primeira viagem de grande porte à África, o presidente Lula embarca no próximo domingo (20), para a África do Sul, onde participa da cúpula do BRICS, depois ele realiza visita de estado a Angola e participa da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé e Príncipe.

BRICS –

A 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do BRICS será a primeira a ser realizada de forma presencial desde o início da pandemia de Covid-19. Dos países do bloco, estarão presentes os presidentes Lula (Brasil), Cyril Ramaphosa (África do Sul) e Xi Jinping (China), e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participará de forma remota.

“A reunião tem três questões importantes que serão tratadas. A primeira é a expansão do BRICS, algo que não é novo. A entrada da África do Sul em 2011 foi a primeira ampliação”, explicou o embaixador Eduardo Saboia. “O segundo item importante é a presença de muitos líderes africanos. A África do Sul quer chamar a atenção para questões relativas à África, não só em termos de desafios, mas também de oportunidades. O terceiro elemento é a discussão sobre a questão do uso de moedas locais para transações comerciais, uma eventual unidade de referência do BRICS. É possível que haja um resultado nessa área”.

Na quarta-feira, (23/8), acontece a reunião de cúpula entre os líderes do bloco, em duas sessões. No dia seguinte, 24/8, na última etapa do evento, ocorre o encontro estendido com os países-membro do BRICS e cerca de 40 países convidados, em sua maioria chefes de Estado e governo de nações interessadas em ingressar no bloco, vindos da África, da América do Sul, do Caribe e da Ásia.

ANGOLA

A cooperação bilateral e o reforço das ligações históricas serão os principais temas da visita do presidente Lula a Angola, nos próximos dias 25 e 26/8, sexta-feira e sábado. Ele irá diretamente de Joanesburgo para a capital angolana, Luanda, onde será recebido pelo presidente João Lourenço, com quem terá uma reunião privada e outra ampliada no primeiro dia da visita.

“É uma relação que se desdobra em vários setores. Além de se reunir com o presidente João Lourenço, o presidente Lula irá se dirigir à Assembleia Nacional de Angola, e também participar de um seminário, onde irá falar de um projeto no vale do Cunene, e de um evento empresarial que deverá ter a presença de cerca de 60 empresários brasileiros”, contou o embaixador Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do MRE.

CPLP

No domingo, 27/8, último dia da viagem, o presidente Lula irá a São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, para participar da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entidade que tem como membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

