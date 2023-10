Pensando em se mudar? NASA tem planos de construir casas na Lua até 2024

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

Com planos de retornar à Lua em um futuro próximo, a NASA já está pensando em seus próximos passos e ambiciona, com ajuda de novas tecnologias e algumas já existentes, como impressão 3D, fabricar moradias diretamente no nosso satélite natural.

Segundo o jornal The New York Times, a expectativa da agência espacial estadunidense é que seja possível se viver em solo lunar em cerca de 17 anos, mais precisamente a partir de 2040.

Nomeado Project Olympus, o plano levaria até a Lua impressoras 3D, que montariam as estruturas utilizando até mesmo materiais do próprio local, como rochas e minerais.

Para desenvolver esse projeto, a NASA estabeleceu, em 2022, uma parceria com a ICON, uma empresa dos Estados Unidos especializada em construção de pequenas residências utilizando impressão 3D.

Além disso, a agência espacial já está trabalhando no desenvolvimento de móveis adequados para o espaço e protótipos de design de interiores.

