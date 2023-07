Pensando na renda da família, mãe faz 'Vakinha Online' para comprar máquina de pão

Para comprar uma máquina profissional de fazer pão, Joselina Nuves Chimendes, de 42 anos, está com uma Vakinha Online, para arrecadar o dinheiro e poder trabalhar. Com problema na coluna, devido uma hérnia de disco, a empregada doméstica está sem trabalhar há alguns meses e pede por ajuda.

"Estou sem pode trabalhar fora devido a hérnia de disco, tenho 5 crianças e minha unica renda está sendo os pães caseiros. Estou tentando comprar essa máquina para me ajudar nas produções. Estou com reumatismo nas mãos, muitas pessoas compram meus produtos mas ultimamente eu tenho sentido muita dor", relatou ela ao JD1.

O valor da máquina é R$ 2.890,00. Aqueles que quiserem e puderem ajudar na causa, as doações podem ser feitas pela Vakinha Online ou pelo pix usando a chave: [email protected].

