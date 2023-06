Pensando nos solteiros, Lula se desculpa após não criar o "Ministério do Namoro"

Em clima do Dia dos Namorados, comemorado nesta segunda-feira (13), o presidente Lula se desculpou, em pronunciamento à imprensa após reunião com a presidente da Comissão Europeia, por não ter criado o “Ministério do Namoro”.

“Eu fiquei de criar o ministério dos namorados, não criei, e nem criei condições de namorar no almoço. Fica para a próxima vez, ou à noite”, brincou o presidente.

O presidente se referia com a brincaidera a uma fala feita durante o período eleitoral, em que o então candidato, durante entrevista a um podcast, comentou que “o homem sem um amor não é nada”, e disse que em seu governo, todos iriam namorar.

Lula também lamentou que, em pleno dia dos namorados, não conseguiu aproveitar a data com sua amada, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

A brincadeira rendeu o que falar nas redes sociais, e “ministério do namoro” ficou entre os 20 assuntos mais falados no Twitter.

Confira a fala de Lula:

