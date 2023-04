"Perdi a batalha", lamenta mãe de jovem morto com quase 50 tiros no Aero Rancho

“Metade da minha vida foi com você. Fiz o q pude o que estava no meu alcance, mas perdi a batalha [SIC]”, lamenta a mãe do jovem Iago de Oliveira Amorim, de 18 anos, executado com cerca de 50 tiros na noite de ontem (24), na Rua Independente, no bairro Aero Rancho.

Lamentando a perda do filho, ela publicou um pequeno texto dizendo que o rapaz sempre estará em seu coração. “Não importa o que você fez ou deixou de fazer. É meu filho e para sempre estará no meu coração. Te amarei eternamente”.

Também pelas redes sociais, amigos e familiares se limitaram a trocar as fotos de perfil para uma preta com as palavras “luto por um grande amigo”, enquanto compartilhavam um texto representando a despedida entre mãe e filho.

“Alô mãe. Aqui quem tá falando é seu filho, mãe eu preciso falar rápido, não posso demorar muito. To ligando pra dizer que já cheguei aqui no céu [SIC]”, diz um trecho da despedida.

Conhecido por vários apelidos como ‘Piu’ ou ‘Gordão’, alguns amigos lembraram das últimas conversas que tiveram com Iago, sempre o chamando de ‘moleque firmeza’.

“Não dá pra acreditar mano. Troquei umas ideias firmezas com você da última vez que eu te vi”, disse um colega chorando.

Compartilhando o conteúdo do JD1 Notícias, alguns familiares disseram que Iago “nunca será esquecido”.

Execução – Segundo o apurado pela reportagem no local do crime, uma dupla surpreendeu Iago enquanto ele estava sentado em frente a uma residência com a esposa e alguns amigos. Eles chegaram em uma moto preta, o garupa então desceu e efetuou vários disparos de pistola chegando a trocar o pente para continuar com a sequência de tiros.

Cerca de 50 capsulas deflagradas foram recolhidas pelas equipes da Perícia Cientifica na cena da ocorrência.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também