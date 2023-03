Perfil de Regina Duarte tem aviso de fake news no Instagram

A atrix e ex-Secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina Duarte, foi penalizada pelo Instagram após postar, em curto período de tempo, várias falas polêmicas e diversas fake news em seu perfil na rede social.

Ao tentar seguir a atriz, o Instagram questiona se o usuário realmente quer acompanhar as atualizações de Regina Duarte quando o botão de “Seguir” é clicado. “Tem certeza de que deseja seguir reginaduarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”, diz o aviso da plataforma.

Uma de suas polêmicas mais recentes ocorreu no mês passado, dia 13 de fevereiro, quando a atriz postou uma publicação com teor homofóbico e transfóbico no Instagram. O posto veio dois dias após ela compartilhas desinformação sobre a eleição de Lula (PT) e a crise Yanomami.

Na mais recente publicação, ela diz que independente de ser “LGBTQQICAPF2K+”, a pessoa “só tem duas opções” quando vai ao médico, ou “o ginecologista e o urologista”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também