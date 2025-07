Peritos serão nomeados para atuação em Agências da Previdência Social

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos aprovou a nomeação de 250 novos peritos médico federal para atuação nas Agências da Previdência Social (APS).



A nomeação para os nomes do cadastro reserva completam outras 250 vagas preenchidas em junho, somando 500 peritos médicos convocados após o concurso da Cebraspe – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos realizado em fevereiro, inclusive com três profissionais para Mato Grosso do Sul.



Mato Grosso do Sul amplia em 4,76% a capacidade operacional da perícia no estado. A previsão é de que, até 15 de agosto, todos os aprovados estejam em exercício nas Agências da Previdência Social, após passarem por um período de treinamento.



A distribuição de vagas por estado foi feita de acordo com a demanda, considerando o tempo médio de espera por uma perícia médica e a localização estratégica para a realização dos atendimentos.





