Pesadelo: Médico encontra barata morta dentro de vagina da paciente

Um médico de Tegucigalpa, capital de Honduras, contou ter encontrado uma barata na vagina de uma paciente. A mulher, que não teve o nome revelado, chegou à clínica ginecológica se queixando de uma “sensação extremamente estranha” nas partes íntimas, mas não sabia o motivo.

Ela contou ao ginecologista Marco Calix, que não conseguiu dormir na noite anterior e estava inquieta, agitada e suada. Ao avaliar a paciente, o médico foi surpreendido ao encontrar o inseto morto dentro da vagina dela.

“A paciente disse que estava sentindo algo incomum em sua vagina. Quando introduzi o espéculo, pude ver que era uma barata”, contou o ginecologista Marco Calix nas redes sociais.

O inseto foi imediatamente retirado e a mulher foi examinada para avaliação de possíveis ferimentos internos e recebeu alta logo em seguida. A paciente não soube dizer quando ou como a barata entrou em suas partes íntimas.

O médico alerta que, ao entrar pelos orifícios do corpo humano, incluindo orelha e nariz, os insetos podem arranhar tecidos sensíveis, causar infecções, inchaço e erupção cutânea. Quando a vagina é a porta de entrada, eles podem provocar corrimento anormal ou fétido e sangramento.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também