Pesadelo: noiva é flagrada fazendo s3x0 com tio do noivo antes do casamento

Era para ser um casamento emocionante, mas acabou em vexame. Em relato publicado no Reddit, uma dama de honra, que não teve o nome identificado, revelou que a noiva foi pega fazendo sexo com o tio do noivo. E isso tudo faltando meia hora para subir ao altar.

A mulher explicou que antes do casamento de sua amiga Dana, que deveria ter acontecido em 14 de janeiro, a noiva fez exigências malucas para as convidadas. Uma delas foi pedir para as damas de honra gastarem US$ 2 mil no vestido (cerca de R$ 10 mil) e cancelarem as férias em família para a despedida de solteira.

Além disso, a noiva teria dito ao noivo, Josh, que ele não tinha permissão para convidar suas amigas solteiras. Quando foi a manhã do casamento, Dana estava supostamente tensa e ansiosa, repreendendo as pessoas ao seu redor enquanto se preparava para dizer “sim”.

“Ela fazia as pessoas chorarem, como funcionários do casamento e damas de honra. Na maior parte do tempo, eu escolhi o caminho mais fácil e decidi trabalhar fora da suíte nupcial, verificando flores e vendo se a comida estava boa. Qualquer desculpa para não estar perto dela”, escreveu no fórum.

Cinco minutos antes de começar o casamento, outra dama de honra – irmã de Josh – avisou que o casamento estava cancelado. “Eu perguntei a ela o que aconteceu e ela respondeu: ‘Dana estava dando uma ‘rapidinha’ com o tio de Josh na sala. Josh os pegou’”.

Incrédula, a usuária do Reddit disse que a outra dama de honra pediu para ela ajudar a tirar o máximo de pessoas da cerimônia antes que as coisas explodissem. “Peguei minha bolsa, juntei as duas damas de honra que estavam viajando comigo e saímos como se o diabo estivesse atrás de nós”.

Desfecho

Josh ficou incrédulo com o comportamento de Dana, assim como seu próprio pai. No entanto, ela aparentemente não teve vergonha da situação e ligou para todas as damas de honra para perguntar se elas poderiam ajudá-la com a taxa de cancelamento.

De acordo com a noiva traidora, era o dever da dama de honra, como membro da festa nupcial, arcar com essas taxas. “Obviamente eu disse não a ela e que ela poderia muito bem esquecer meu número. Nunca mais falarei com essa mulher”, afirmou.

