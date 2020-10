Pescador fisga pintado de 1,72 metro em MS

O Guia de pesca Bruno Jorge fisgou neste sábado (24), durante expediçãopelo Rio Dourados, em Fátima do Sul, um pintado de 1,72 metros, segundo ele, um recorde em Mato Grosso do Sul.

Adepto da pesca esportiva, Bruno soltou o exemplar mas, antes disso, registrou o momento. “A emoção foi inexplicável. Acordamos cedo e já no primeiro arremesso, às 6 horas, engatei um pintado. Tiramos da água, medimos e deu 1,49 metro. Agora, no final da tarde, por volta das 17h15, engatei esse bicho aí”, conta Bruno ao site O Pantaneiro.

Todo o procedimento de capturar, tirar o animal da água, medir e devolvê-lo ao rio, durou cerca de 20 minutos “de briga”. “Eu estava fora de mim, não pensava em mais nada. Só naquele peixe. Eu queria ver ele. Esse peixe precisa ser preservado e que cenas como essa aconteçam mais vezes no nosso rio”, pontua.

Ele agradece a ajuda recebida no momento da captura e alerta paraa preservação do rio e da espécie.

“Tem que ter a soltura desse peixe, ele não merece morrer. E cumprimos nosso objetivo, que é cuidar e preservar da vida no nosso rio. Poucos no Brasil tem peixes como esse. Muita gente de fora tem vindo, até pessoas de outros países. Só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou ali no momento”, finaliza.

