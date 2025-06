Pesquisa divulga avaliação de Riedel e Adriane

A segunda pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, de 1º a 7 de junho aponta para o índice de satisfação da população com a gestão do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura da Capital.

De acordo com o levantamento, Riedel tem aprovação de 70% e reprovação de 24% da população de Campo Grande, sendo que 6% não sabem ou não responderam, enquanto no anterior, realizado no período de 26 a 31 de março deste ano o governador teve aprovação de 75% e reprovação de 20%, sendo que 5% não sabiam ou não responderam.

Na avaliação, 45% dos entrevistados disseram que a administração dele é boa ou ótima, 31% falaram que é regular e 16% que é ruim ou péssima, sendo que 8% não sabem ou não responderam.

Adriane Lopes tem desaprovação de 65% da população de Campo Grande e aprovação de 30%, sendo que 5% não sabem ou não responderam, enquanto no anterior, realizado no período de 26 a 31 de março deste ano, a prefeita teve desaprovação de 70% e aprovação de 26%, sendo que 4% não sabiam ou não responderam.



Além disso, 50% dos entrevistados disseram que administração dela é ruim ou péssima, 25% falaram que é boa ou ótima e 21% declararam que é regular, sendo que 4% não sabem ou não responderam.

O levantamento foi encomendado pela Rede de Rádios Top FM junto a 1.000 eleitores de Campo Grande com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

